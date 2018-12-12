Тюменец, претендующий на роль ведущего «Орла и решки», снял ролик на кладбище

СЕГОДНЯ 20:26 2018-12-12T20:36:16+03:00

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Житель Тюмени Владимир Березовский претендует на место ведущего популярной программу «Орел и орешка». Телеканал «Пятница» объявил начало кастинга для шоу в социальной сети ВКонтакте.

Для участия в конкурсе пользователям необходимо записать короткое видео в стиле «Орла и Решки» о своём городе. Свой ролик Владимир посвятил истории Текутьевского кладбища, которое находится в самом центре Тюмени. По его словам, каждое надгробие — это памятник и история, хранящие в себе тайны, загадки и легенды.

- Мы попытались разобраться в этом и развеять многолетние мифы, которые бродят у тюменцев из уст в уста, - отметил Владимир Березовский.

Молодой человек признался, что планирует сделать проект «Не путать с реальностью», где он будет рассказывать вымышленные истории Тюмени. И призвал пользователей сети писать в комментариях, о чем еще интересном снять ролик.

Видео, снятое для шоу, уже наброло чуть больше 1,7 тысяч просмотров. В комментариях тюменцы поддерживают земляка.