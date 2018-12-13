Погода 13 декабря в Тюмени: пасмурно и небольшой снежок вечером

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-13T05:25:37+03:00

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Четверг, 13 декабря, в Тюменской области будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в северных районах умеренный снег. Утром в отдельных районах туман, изморозь, ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Максимальная температура днем -5 -10 градусов, местами до -15.

В Тюмени небольшой снежок ожидается вечером. Утром столбики термометров покажут -9, вечером -6. Ветер 3-7 м/с. В Тобольске слабые осадки прогнозируются утром и вечером, в течение дня будет тепло, всего -6 градусов. В Ялуторовске и Заводоуковске пасмурно и без осадков, температура воздуха составит -13 градусов. В Ишиме -9 -12 и тоже пасмурно, но без осадков.

В народном календаре 13 лекабря назван Андреем Зимним. В этот день на Руси было принято слушать воду в колодцах, реках и озерах. Если вода стоит спокойно, это предвещает теплую, без метелей зиму. Если же гудить и стонет, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.

Считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.