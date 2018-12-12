СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-12T16:10:25+03:00

Регион поднялся на четвертую позицию по результатам 2017 года

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Тюменская область два года подряд успешно держится в десятке субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции. По итогам 2017 года регион улучшил предыдущий результат, поднявшись на 4 позиции и заняв 6 место среди 85 субъектов РФ. Актуальный рейтинг на днях опубликовало Министерство экономического развития.

Итоги рейтинга оценивают качество выстроенной в регионе системы по содействию развитию конкуренции и работу региональной команды в этой области. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ. В его основу легли доклады субъектов страны о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных товарных рынках.

- Развитие здоровой конкуренции и свободного предпринимательства - важнейшие факторы устойчивости национальной экономики и развития территорий. Именно поэтому в Тюменской области одним из приоритетов государственной политики определено содействие развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона, - отметили в департаменте экономики Тюменской области.

Следует отметить, что при формировании рейтинга также учитывались реализация составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Еще одним важным критерием является и уровень достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.

Работа областного правительства и профильных структур в части содействия развития конкуренции будет продолжена. Регион уделяет серьезное внимание развитию как малого так и крупного бизнеса.