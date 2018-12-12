2018-12-12T20:00:38+03:00
Экономика

Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге по развитию конкуренции

Регион поднялся на четыре позиции по результатам 2017 года
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменская область два года подряд успешно держится в десятке субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции. По итогам 2017 года регион улучшил предыдущий результат, поднявшись на 4 позиции и заняв 6 место среди 85 субъектов РФ. Актуальный рейтинг на днях опубликовало Министерство экономического развития.

Итоги рейтинга оценивают качество выстроенной в регионе системы по содействию развитию конкуренции и работу региональной команды в этой области. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ. В его основу легли доклады субъектов страны о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных товарных рынках.

- Развитие здоровой конкуренции и свободного предпринимательства - важнейшие факторы устойчивости национальной экономики и развития территорий. Именно поэтому в Тюменской области одним из приоритетов государственной политики определено содействие развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона, - отметили в департаменте экономики Тюменской области.

Следует отметить, что при формировании рейтинга также учитывались реализация составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Еще одним важным критерием является и уровень достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.

Работа областного правительства и профильных структур в части содействия развития конкуренции будет продолжена. Регион уделяет серьезное внимание развитию как малого так и крупного бизнеса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание