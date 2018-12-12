2018-12-12T15:42:03+03:00
Спорт

Тюменская лыжница взяла серебро на всероссийских состязаниях среди юниоров

Соревнования по лыжным гонкам проходят в «Жемчужине Сибири»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»Фото пресс-службы «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»
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На лыжной трассе тюменского центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» продолжаются Всероссийские состязания по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет и молодежи до 21-23 лет.Во второй соревновательный день борьбу за медали индивидуального спринта вели лыжники 21-23 лет.

Тюменская лыжница, спортсменка ЦСП72 Ольга Кучерук завоевала серебряную медаль на дистанции в 1,4 километра. Опередила сибирячку Полина Некрасова из Санкт-Петербурга, третий лыжный створ пересекла лыжница из Москвы Аида Баязитова.

Не менее жаркие баталии разгорелись и в мужской гонке. На дистанции в 1,7 километров сильнейшим стал Сергей Ардашов из Удмуртской Республики. Вторым финишную прямую пересек югорчанин Иван Кирилов, с третьим результатом закончил гонку Федор Назаров из Московской области.

Уже завтра, 13 декабря пройдут индивидуальные гонки в свободном стиле у лыжников 19-20 лет, передает ЦСП72. По итогам гонок будет сформирован состав российской команды для участия в Первенстве мира по лыжным гонкам. Оно пройдет с 21 по 27 января в Лахти (Финляндия).

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