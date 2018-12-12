2018-12-12T15:24:57+03:00
Общество

В Тюменской области усилят меры безопасности в преддверии новогодних праздников

Особое внимание будет уделено профилактике возникновения пожаров
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюменской области делается все необходимое, чтобы обеспечить проведение культурных, досуговых, спортивных мероприятий во всех муниципальных образованиях без чрезвычайных происшествий. Все учреждения и площадки, где планируются праздники, будут тщательно проверены. Обеспечение безопасности жителей Тюменской области во время новогодних праздников и профилактику пожаров обсудили, накануне, 11 декабря, на заседании профильной комиссии правительства области под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева.

-Необходимо обратить особое внимание на профилактику пожаров, проинформировать людей о требованиях, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить жизнь и здоровье, - призвал Сергей Сарычев.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Шутов отметил, что с начала 2018 года в области произошло на 2,36% пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших снизилось на 3,6%. Но, к сожалению, не обошлось без жертв, в том числе среди детей.

В этой связи проверки соблюдения правил пожарной безопасности и тренировки по экстренной эвакуации пройдут во всех местах проведения массовых мероприятий. В общей сложности специалисты проверят более 1 тыс. объектов, сообщили в пресс-службе правительства области. Кроме того, во всех школах региона перед новогодними каникулами проведут тематические классные часы.

- Обеспечение безопасности тюменцев во время новогодних праздников — приоритетная задача для всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти, — указал Сергей Сарычев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание