В Тюменской области усилят меры безопасности в преддверии новогодних праздников

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-12T15:24:57+03:00

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В Тюменской области делается все необходимое, чтобы обеспечить проведение культурных, досуговых, спортивных мероприятий во всех муниципальных образованиях без чрезвычайных происшествий. Все учреждения и площадки, где планируются праздники, будут тщательно проверены. Обеспечение безопасности жителей Тюменской области во время новогодних праздников и профилактику пожаров обсудили, накануне, 11 декабря, на заседании профильной комиссии правительства области под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева.

-Необходимо обратить особое внимание на профилактику пожаров, проинформировать людей о требованиях, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить жизнь и здоровье, - призвал Сергей Сарычев.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Шутов отметил, что с начала 2018 года в области произошло на 2,36% пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших снизилось на 3,6%. Но, к сожалению, не обошлось без жертв, в том числе среди детей.

В этой связи проверки соблюдения правил пожарной безопасности и тренировки по экстренной эвакуации пройдут во всех местах проведения массовых мероприятий. В общей сложности специалисты проверят более 1 тыс. объектов, сообщили в пресс-службе правительства области. Кроме того, во всех школах региона перед новогодними каникулами проведут тематические классные часы.

- Обеспечение безопасности тюменцев во время новогодних праздников — приоритетная задача для всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти, — указал Сергей Сарычев.