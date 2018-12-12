2018-12-12T14:36:59+03:00
Общество

В Тюмени на несколько часов потухнут светофоры в районе Дома Обороны

Отключения пройдут завтра, 13 декабря, с 13 до 18 часов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени на несколько часов потухнут светофоры в районе Дома Обороны. Отключения пройдут завтра, 13 декабря, с 13 до 18 часов.

Светофорные объекты будут отключены на пересечении улицы Барнаульской и улицы Аккумуляторной. Здесь пройдет плановые работы на сетях электроснабжения.

- Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в администрации города Тюмени.

Кроме того, подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте организации.

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