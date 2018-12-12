Трое тюменских дзюдоистов в составе национальной сборной выступят в Китае

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-12T13:58:58+03:00

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В китайском городе Гуанчжоу пройдет престижный международный турнир «Мастерс» по дзюдо. Участниками станут сильнейшие спротсмены, входящие в элиту мирового дзюдо и занимающие лидирующие позиции в рейтинге Международной Федерации дзюдо (IJF).

В каждой из 14 весовых категорий (по 7 у мужчин и у женщин) допускается участие 16 спортсменов согласно рейтинг-листа и один атлет от страны-организатора. Честь национальной сборной команды будут защищать и три представителя центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Это заслуженные мастера спорта.

Среди них бронзовый призер Олимпийских игр, 3 место мирового рейтинга Наталья Кузютина. Она выступит в весовой категории до 52 кг. Еще один спортсмен - Муса Могушков - трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, 15 место мирового рейтинга. Он представит категорию до 73 кг, а мастер спорта международного класса Казбек Занкишиев - бронзовый призер чемпионата Европы, 20 место мирового рейтинга будет бороться в весе до 100 кг.

Своих подопечных будут поддерживать тренеры Николай Петрович Хохлов и Данил Абрамович Волович, а также спортсмены, тренеры и любители дзюдо не только Тюменской области, но и России, отметили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Данные соревнования являются вторыми по сумме набранных баллов в рейтинге IJF, обладатель первого места получит 1800 очков, серебряный призер – 1260 и бронзовый – 900. Всего в турнире ожидается участие более 230 дзюдоистов из 53 стран мира. Соревнования пройдут 15 и 16 декабря.