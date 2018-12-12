За 2018 год медицинские услуги в дневном стационаре получили 2200 тюменцев

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-12T13:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

За 11 месяцев 2018 года 2200 человек получили медицинские услуги в дневном стационаре ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос». Это почти 20% - пациенты гастроэнтерологов. Чаще всего они приходят с хроническими гепатитами, хроническими эрозивными гастродуоденитами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

В дневной стационар направляются пациенты с различными заболеваниями, в том числе: миокардиодистрофия различного генеза, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. Здесь также получают медицинскую помощь пациента, перенесшие инсульт, пациенты с сахарным диабетом, облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей и варикозной болезнью нижних конечностей, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

- У нас есть все условия для комфортного пребывания пациента, - говорит заведующий дневным стационаром КДЦ «Эндос» Ксения Вячеславовна Гуляева. – Они проходят полный курс необходимого лечения, ежедневно пациентов осматривает врач. После курса они получают выписку с рекомендациями врача по питанию, дальнейшему лечению и обследованию.