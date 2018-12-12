2018-12-12T15:54:00+03:00
Звезды

Фотовыставка, посвященная истории создания театров, открылась в Тюмени

Презентация уличной экспозиции прошла сегодня на городской площади
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени прошла презентация уличной экспозиции «Театральные истории: от юбилея к юбилею». Она посвящена предстоящему открытию Года театра в России, официально стартующему завтра.

Выставка состоит из уникальных фотографий. Все они с QR-кодом, а значит, каждый, кто поднесет к нему свой смартфон, сможет побывать на аудиоэкскурсии: узнает любопытную информацию о городских театрах, о знаменитых актерах, режиссерах и театральных постановках, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

- Мне нравятся многие кадры, но особенно старая фотография уездного училища. Все думают, что тюменский театр начался с театра Андрея Текутьева, с его соляных складов. На самом деле тюменский театр начался на 30 лет раньше. С 1857 года тюменская самодеятельная труппа играла в здании уездного училища русскую пьесу с танцами, - рассказал тюменский краевед Валерий Чупин.

На выставке также можно увидеть редкие исторические кадры, фрагменты легендарных спектаклей и юбилейных событий Тюменского Большого драматического театра.

На встрече также напомнили, что в 2019 году отметит 25-летие замечательный Молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко. Заслуженный артист России, директор и художественный руководитель театра Леонид Окунев поблагодарил организаторов, за идею создания уличной экспозиции «Театральные истории: от юбилея к юбилею».

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