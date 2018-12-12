2018-12-12T12:57:30+03:00
Звезды

Тюменцы смогут узнать об истории создания местных театров на фотовыставке

Презентация уличной экспозиции прошла сегодня на городской площади
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени прошла презентация уличной экспозиции «Театральные истории: от юбилея к юбилею». Она посвящена предстоящему открытию Года театра в России, официально стартующему завтра.

Выставка состоит из уникальных фотографий. Все они с QR-кодом, а значит, каждый, кто поднесет к нему свой смартфон, сможет побывать на аудиоэкскурсии: узнает любопытную информацию о городских театрах, о знаменитых актерах, режиссерах и театральных постановках, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

- Мне нравятся многие кадры, но особенно старая фотография уездного училища. Все думают, что тюменский театр начался с театра Андрея Текутьева, с его соляных складов. На самом деле тюменский театр начался на 30 лет раньше. С 1857 года тюменская самодеятельная труппа играла в здании уездного училища русскую пьесу с танцами, - рассказал тюменский краевед Валерий Чупин.

Двухэтажное здание построил меценат Кондратий Кузьмич Шешуков и сам участвовал в постановках. Об этом писали «Тобольские губернские ведомости» в 1858 году. В настоящее время в особняке на улице Семакова, 10, расположен один из институтов Тюменского государственного университета.

На выставке также можно увидеть редкие исторические кадры, фрагменты легендарных спектаклей и юбилейных событий Тюменского Большого драматического театра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тюменских дзюдоистов в составе национальной сборной выступят в Китае
За 2018 год медицинские услуги в дневном стационаре получили 2200 тюменцев
В Тюменской области сотрудников социальной защиты знакомят с электронными сервисами
В «Бизнес классе» обучились 40000 предпринимателей региона
Тяжелоатлеты УФО съедутся в Тюмень на чемпионат по пауэрлифтингу
В Тюмени разыскивают автоледи на красной машине, сбившую школьницу
Тюменские врачи провели уникальную операцию на коленном суставе
В Тюменской области заболеваемость ОРВИ в пределах нормы
Сказки Ершова оживут на рисунках юных тюменцев
Единую информационную систему внедрили во все поликлиники Тюменской области
За 2018 год в Тюмени построено почти 10 км автомобильных дорог
Тюменец отправится в колонию за рекламу наркотиков на фасадах домов
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
Погода 12 декабря в Тюмени: небольшое потепление продолжится
Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился тремя новыми резидентами
Информационный проект «Наставничество», инициированный тюменцем, стал призёром престижного конкурса