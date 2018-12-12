2018-12-12T12:16:49+03:00
Общество

В Тюменской области сотрудников социальной защиты знакомят с электронными сервисами

Специалистов учат пользоваться новыми программами и инструментами
Марина Васильева
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Сотрудники «РИО-центра» провели очередное обучение по работе с электронными сервисами для сотрудников управления соцзащиты. В течение года специалисты учреждений учились пользоваться новыми программами и инструментами.

Для тех, кто на «первой линии» взаимодействует с гражданами и помогает в решении жизненно-важных вопросов важно владеть новыми цифровыми технологиями. Региональный департамент информатизации силами специалистов регионального информационно-образовательного центра уже на протяжении года проводит мероприятия для сотрудников управления социальной защиты населения по работе с электронными сервисами государства.

- Мероприятие представляет собой фокус-группу с элементами обучения. Сначала слушателей знакомят с электронными услугами и сервисами. Обучение проводится не только с целью знакомства сотрудников с новыми технологиями и электронными сервисами, которые разрабатывает государство для улучшения качества жизни отдельных групп населения, но и для того, чтобы специалисты могли дать обратную связь по их качеству, - отметили в департаменте информатизации Тюменской области.

По итогам фокус-группы большинство сотрудников уже отметили удобство заполнения электронных форм: интуитивные кнопки управления и механизм поиска, а также удобство прикрепления электронных копий документов. Для актуализации информации по электронным формам услуг подобные фокус-группы проводятся сотрудниками «РИО-центра» раз в квартал.

Кроме обучения сотрудников управления социальной защиты, «РИО-центр» проводит другие мероприятия, направленные на повышение уровня цифровой грамотности среди населения и доступности информационно-коммуникационных технологий. Среди них бесплатные курсы компьютерной грамотности для населения Тюменской области, в том числе для людей с ограниченными возможностями и неработающих пенсионеров.

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