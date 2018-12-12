В «Бизнес классе» обучились 40000 предпринимателей региона

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-12T11:40:47+03:00

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Два года назад в России стартовала бесплатная образовательная программа для предпринимателей «Бизнес класс». Уникальный курс появился благодаря сотрудничеству Сбербанка и Google и был реализован в 46 регионах России при поддержке местных властей. За два года в проекте приняли участие 400 тыс. человек, каждый 10 из них – житель Западной Сибири. Это и действующие, и начинающие предприниматели. По итогам обратной связи 93% участников удовлетворены обучением, 52% улучшили бизнес-показатели благодаря программе, 10% - создали новые рабочие места и 10% - открыли новый бизнес.

- Перед нами стоит задача – снимать барьеры, чтобы будущие предприниматели не боялись, шли и создавали свой бизнес. А банк, в свою очередь, помогает им облегчить процесс входа - предлагает бесплатное открытие расчетного счета, удобные пакеты услуг. Отмечу, что программа эффективна и для действующих предпринимателей. По нашим наблюдениям у 20% клиентов Сбербанка, окончивших «Бизнес класс», увеличились выручка, средний чек и обороты компании, - подчеркнул Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

На пресс-конференции директор Google в России Юлия Соловьева рассказала, что «Бизнес класс» помогает начинающим предпринимателям развивать бизнес на всех этапах: от оценки идеи до разработки финансовой модели. Участники проекта рассказали о своих историях успеха, подтверждая, что курс полезен и эффективен.

- В программе были вебинары от опытных экспертов, которые понятным языком рассказывали основные аспекты ведения бизнеса . На очных мастер-классах была возможность пообщаться с наставниками и предпринимателями из других сфер. После курса ты взрываешься от идей. Хочется встать и бежать, чтобы начать внедрять все это в своем деле, - поделилась впечатлениями участница проекта Маргарита Орловская.

- В Тюменской области уделяют особое внимание развитию микро- и малого бизнеса. По отзывам участников, «Бизнес класс» помог получить ценные навыки для вывода бизнеса на новый уровень. Обучение прошли не только действующие предприниматели, но и студенты региональных вузов. Уверены, что курс поможет им определиться с будущей профессией, - отметил Андрей Двоеглазов, директор управления организации продаж РГС Западно-Сибирского банка Сбербанка.

Напомним, пройти онлайн обучение в «Бизнес классе» может каждый желающий. Программа бесплатная, нужен только доступ в интернет и свободное время. Подробности и регистрация – на сайте www.business-class.pro.