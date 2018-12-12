2018-12-12T10:51:18+03:00
Спорт

Тяжелоатлеты УФО съедутся в Тюмень на чемпионат по пауэрлифтингу

Первенство пройдет 15 декабря в спортивном комплексе «Строймаш»
Марина Васильева
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Тюмень примет открытый чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу. В дисциплинах «Приседание», «Жим лежа» и «Тяга» выступят тяжелоатлеты из Тобольска, Ялуторовска, Кургана, Вагайского района.

Областную столицу представят более пятнадцати команд из различных спортивных школ и клубов, отметили в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени. Девушки и женщины выступят в весовых категориях до 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57кг, 63кг, 72кг, 84 кг, свыше 84 кг. Юноши и мужчины поборются за места на пьедестале почета по следующим весовым группам: до 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.

Соревнования пройдут 15 декабря в спортивном комплексе «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой». Организаторами соревнований выступают департамент по спорту им молодежной политике администрации города Тюмени, СДЮСШОР «Прибой» и ТГОО «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга».

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