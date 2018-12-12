2018-12-12T10:54:00+03:00
Общество

В Тюмени разыскивают автоледи на красной машине, сбившую школьницу

ДТП произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской
Марина Васильева
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Фото пресс-службы управления Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы управления Госавтоинспекции Тюменской области
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Накануне, 11 декабря, на дорогах Тюменской области произошло пять дорожных аварий, в которых пострадали шесть человек.

Так, около 9-ти часов утра на пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской областного центра автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным она получила травму руки. Автомобиль с места происшествия скрылся.

- По словам очевидцев, машиной красного цвета управляла женщина. Всех, кто мог быть свидетелем происшествия, просьба сообщить о случившемся в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам 291-488, 291-499, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще один ребенок пострадал в другом ДТП. Около восьми часов вечера на пересечении улицы 30 лет Победы и проезда Восточный столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Киа Церато». Водитель «Рено», поворачивая налево, не пропустил встречный транспорт. В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Киа», 27-летняя женщина и годовалая девочка.

Предварительно, у пострадавших ушибы лица. Девочка находилась в автомобиле в детском автокресле.

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