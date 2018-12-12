2018-12-12T11:21:32+03:00
Здоровье

Тюменские врачи провели уникальную операцию на коленном суставе

Хирурги заменили на титановый протез только пораженную артрозом часть
Марина Васильева
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Тюменские врачи впервые выполнили уникальную для региона операцию. Хирурги Областной клинической больницы №2 впервые выполнили парциальное эндопротезирование коленного сустава.

Врачи заменили на титановый протез только поражённую артрозом часть, а не весь сустав целиком. Первым пациентом, прооперированным по новой методике, стала женщина 56 лет. Артроз коленного сустава у неё развивался постепенно, на протяжении нескольких лет. Сначала появилось ощущение дискомфорта в колене, затем стало трудно сгибать левую ногу, приседать, подолгу стоять и ходить.

Женщина обратилась в поликлинику по месту жительства, там ей провели необходимое для госпитализации диагностическое обследование. Затем направили на оперативное лечение в областной травматолого-ортопедический центр, действующий на базе ОКБ №2.

- У пациентки был повреждён только один из трёх отделов коленного сустава. В таком случае возможно одномыщелковое эндопротезирование с сохранением неповрежденных структур сустава. Во время операции под контролем компьютерной навигации врачи заменили на одномыщелковый протез лишь поражённую болезнью часть коленного сустава. Все прошло успешно, - отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Как рассказал руководитель регионального травматолого-ортопедического центра Денис Душин, подобное протезирование коленного сустава показано пациентам с ранней стадией артроза, когда консервативное лечение не помогает, а деформация еще не слишком выражена. Дорогостоящее лечение было проведено бесплатно для пациента, по квоте – также, как и при тотальном эндопротезировании, которое в клинике успешно проводят свыше десяти лет.

Следует отметить, что только за 2018 год в ОКБ №2 выполнено 1086 операций по замене суставов на искусственные. Оснащение клиники позволяет выполнять вмешательства любой сложности, в том числе высокотехнологичные по самым современным стандартам.

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