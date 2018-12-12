В Тюменской области заболеваемость ОРВИ в пределах нормы

12 Дек. 08:48 2018-12-12T08:48:50+03:00

Почти 700 тысяч тюменцев привились от гриппа

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На территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Согласно данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области на 49 неделе заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 38%.

- По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии - аденовирусы, риновирусы и другие заболевания, - сообщили в пресс-службе контролирующего ведомства.

В регионе также отмечается высокий охват вакцинацией жителей области. По состоянию на 11 декабря на территории региона привито 689 561 человек, что составило 46,7% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 200 человек.