Сказки Ершова оживут на рисунках юных тюменцев

12 Дек. 08:21 2018-12-12T13:06:32+03:00

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Региональный конкурс детского рисунка «Путешествие в сказку Петра Ершова. Конек-Горбунок глазами юных художников» стартовал в Тюменской области. Заседание организационного комитета конкурса состоялось накануне, 11 декабря.

Проект приурочен к 185-летию первого издания сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». К участию в конкурсе приглашаются ученики кружков и студий домов творчества, центров эстетического воспитания, лицеев, а также учащиеся художественных школ и школ искусств Тюменской области в возрасте от 4 до 16 лет. Организаторы конкурса — Тюменское региональное отделение «Единой России» и Тюменский дом печати.

- Все свои детские впечатления от прочтения сказки юные художники смогут реализовать на холсте или в прикладном творчестве. Эта работа тесно связано с нашим родным краем, надеюсь, что ребята со всего региона примут активное участие в этом конкурсе по всем полюбившимся героям известной сказки Ершова, - отметил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Конкурс проводится в трех номинациях – «Мой Ершов. В гостях у сказочных героев», «Волшебная сказка» и «Конек-игрушка». Работу будут приниматься до 15 мая. Потом жюри, состоящее из пяти членов Союза художников России, выявит победителей, которых наградит традиционно в День защиты детей — 1 июня.

- В первых двух номинациях ребята будут соревноваться в искусстве иллюстраций. Последняя номинация для тех, кто пробует себя в прикладном мастерстве — лепке, росписи по дереву, аппликации и так далее. Конкурс также поделен на три возрастные группы: самые маленькие — от 4 до 7 лет, с 8 до 12 и с 13 до 16, - отметила один из инициаторов конкурса, член Союза художников РФ Наталья Сезева.

Директор Тюменского Дома печати Лев Нежданов подчеркнул: лучшие работы конкурса войдут в альбом, который будет выпущен в октябре 2019 года, к юбилею выхода первого издания сказки «Конек-Горбунок», отметили в пресс-службе ТРО партии «Единая Россия». Оргкомитет уже разослал положение конкурса по всем художественным школам региона.