СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-12T08:33:50+03:00

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В Тюменской области идет активная работа по цифровизации здравоохранения. Процесс, запущенный 5 лет назад, уже дает свои результаты.

- Мы создали единую региональную информационную медицинскую систему. Она охватывает сто процентов поликлиник и более 80 процентов стационаров, - рассказал глава региона Александр Моор, выступая на форуме "Цифровые вершины 2018" в Москве.

На сегодняшний день все жители Тюменской области, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные медицинские карты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Уже 39% пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, 90% лабораторных анализов больных врачи получают в электронном виде.

В 2019 году региону предстоит внедрить такую же систему для инструментальных исследований. В 2018 году 7,5 млн льготных рецептов выписано в электронном виде.

- В стационарах, подключенных к единой региональной информационной медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы. Это и кадры, учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее. В результате только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок удалось достичь экономии в размере более 30 миллионов рублей в год, - подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что оптимизация кадровой и экономической служб позволила сэкономить около 9,7 млн рублей. Заслуги региона в этой части были отмечены высокой наградой. По итогам проходившего в рамках форума конкурса «Цифровые вершины» Тюмень стала лидером в номинации «Лучшее решение для умного города».