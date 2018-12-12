2018-12-12T10:58:52+03:00
Здоровье

Единую информационную систему внедрили во все поликлиники Тюменской области

Регион активно продвигается в направлении информатизации здравоохранения
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюменской области идет активная работа по цифровизации здравоохранения. Процесс, запущенный 5 лет назад, уже дает свои результаты.

- Мы создали единую региональную информационную медицинскую систему. Она охватывает сто процентов поликлиник и более 80 процентов стационаров, - рассказал глава региона Александр Моор, выступая на форуме "Цифровые вершины 2018" в Москве.

На сегодняшний день все жители области, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные медицинские карты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Уже 39% пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, врачи получают 90% лабораторных анализов больных в электронном виде. За 2018 год выписано 7,5 млн льготных рецептов выписано в электронном виде.

- В 2019 году региону предстоит внедрить такую же систему для инструментальных исследований. В стационарах, подключенных к единой региональной информационной медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы. Это и кадры, учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее, - добавил Александр Моор.

Переход на электронную документооборот уже позвоил достичь экономии более 30 миллионов рублей только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок. Оптимизация кадровой и экономической служб также позволила сэкономить около 9,7 млн рублей.

Заслуги региона в этой части были отмечены высокой наградой. По итогам проходившего в рамках форума конкурса «Цифровые вершины» Тюмень стала лидером в номинации «Лучшее решение для умного города».

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