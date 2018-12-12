2018-12-12T07:14:47+03:00
Общество

За 2018 год в Тюмени построено почти 10 км автомобильных дорог

Достаточно большой фронт дорожных работ запланирован и на следующий год
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Дорожные службы Тюмени выполнили намеченные на 2018 год планы по строительству. Так, за этот период было построено и реконструировано 9,35 км автомобильных дорог, а также проведен капитальный ремонт 9,05 км автомобильных дорог в асфальтобетонном и строительно-монтажные работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 62,77 км.

- В Тюмени в рамках строительства автомобильных дорог мы движемся по нескольким направлениям. Прежде всего это проект федерального уровня «Безопасные и качественные дороги». Реализуется и региональный проект по повышению безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения. Третье направление – муниципальная программа по созданию современной улично-дорожной сети. Все планы, намеченные на этот год, выполнены, - отметили глава администрации города Руслан Кухарук.

По его словам, капитальный ремонт существенно меняет старые дороги, там появляются «ливнёвки», тротуары, где возможно – велодорожки. В 2019 году объемы и темпы строительства и реконструкции, капитального ремонта дорог будут соизмеримы с объемами и темпами нынешнего.

Среди планов на предстоящий период - реконструкция улиц Минской и Киевской, отметили в администрации города. Здесь отсутствует «ливнёвка», местами нет тротуаров, наружное освещение требует модернизации.

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