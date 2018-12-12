Тюменец отправится в колонию за рекламу наркотиков на фасадах домов

СЕГОДНЯ 06:33 2018-12-12T07:14:09+03:00

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Накануне, 11 декабря, Ленинский суд Тюмени вынес приговор 18-летнему местному жителю. Он признан виновным в пособничестве в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет.

- 14 января 2018 года ученик 11 класса нашел в подъезде жилого дома по улице Текстильной спайс. Часть вещества он выкурил. Подростку стало плохо и он упал на лестничной площадке. Сосед вызвал сотрудников полиции, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Стражи порядка обнаружили оставшуюся часть наркотика массой 0,08 грамма на подоконнике. Юношу доставали в отдел полиции и возбудили уголовное дело. Однако молодого человека это не останавило.

Будучи под следствием, школьник согласился помогать наркодельцу в распространении наркотиков. Тот вышел на него через социальную сеть. Юноша за вознаграждение должен был на стенах жилых домов маркером писать названия сайтов, продававших наркотики. 11 мая он сделал подобные "граффити" на четырех домах. Его задержали проезжавшие в тот момент сотрудники полиции.

Итоговом второго уголовного дела стало лишение свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.