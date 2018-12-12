Погода 12 декабря в Тюмени: небольшое потепление продолжится

СЕГОДНЯ 04:52 2018-12-12T04:52:02+03:00

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Сегодня, 12 декабря на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер 3-8 м/с. Температура ночью составит -15...-20 градусов. В отдельных районах будет достигать -20...-25 градусов. Днем ожидается -7...-12 градусов.

В Тюмени, 12 декабря, утром температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -9 градусов. Ночью ожидается -10-11 градусов.

12 декабря в народном календаре – День Парамона Зимоуказателя. Святой Парамон пострадал за веру вместе с 370 мучениками в 250 году. Христиан в темницу заключили язычники, принуждали отречься от своих убеждений и поклоняться идолам. Узнав об этом, местный христианин Парамон выступил открыто против жестоких правителей.

Парамона прозвали Зимоуказателем потому, что в его день можно было предвидеть погоду на весь месяц декабрь. «Утро красное — декабрю быть ясным», - говорили люди. Если в этот день была метель, такая погода продержится до 19 декабря.