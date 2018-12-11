2018-12-11T18:15:50+03:00
Экономика

Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился тремя новыми резидентами

Рассказываем, какие проекты они представили
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tyumentechnoparkФото: https://vk.com/tyumentechnopark
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Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился тремя новыми проектами – геоинформационной системой «ГеоЛингк», новым методом механизированного нанесения финишного покрытия стен TorDecor и мобильной установкой подготовки нефти. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, решение было принято на Экспертном совете Технопарка.

Так, первый проект – геоинформационную систему «ГеоЛинк» - представила команда ООО «СибГеоПроект». По словам автора проекта Юлии Шемеловой, работа нефтегазовых компаний связана с обработкой и аккумулированием огромного объема разнородной информации о работе скважин, геологических особенностях пластов.

- Чаще всего исходные данные находятся в разных форматах, разных СУБД, в связи с этим сотрудникам приходится тратить много времени для поиска нужной информации. Наша разработка дает возможность «объединить» разнородные данные в единое информационное пространство, - рассказала Юлия.

Второй проект - метод механизированного нанесения финишного покрытия стен TorDecor. Применение этой технологии исключает ряд производственных процессов, применяемых при традиционном оштукатуривании, и позволяет заказчику экономить время и строительные материалы при проведении отделочных работ.

Проект «Мобильная установка подготовки нефти» представил руководитель компании «Петролеум Энерджи» Антон Вешкурцев. По его словам, установка выполнена в транспортных габаритах и позволяет добывающим компаниям подготавливать нефть к транспортировке без капитального строительства, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Директор Западно-Сибирского инновационного центра Евгений Дроздов пожелал новым резидентам успехов в реализации проектов и выразил надежду, что в Технопарке они найдут все необходимые им инструменты поддержки.

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