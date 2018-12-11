2018-12-11T17:15:26+03:00
Общество

Информационный проект «Наставничество», инициированный тюменцем, стал призёром престижного конкурса

Проект победил в номинации «Лучший информационный тематический проект»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской областиФото: департамент труда и занятости населения Тюменской области
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Информационный проект «Наставничество», инициированный председателем Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области, стал призёром второго конкурса, среди журналистов, СМИ и авторов социальных медиа «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ – 2018». Как сообщили в пресс-службе департамента, организатором конкурса выступили Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России.

Тюменский проект стал призёром в номинации «Лучший информационный тематический проект». Его выбрали члены конкурсной комиссии, возглавляемой Председателем Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александром Шохиным. Материалы по теме «Наставничество» готовили: исполнительный редактор журнала «АГРОФОРУМ» Сипетин Владимир Николаевич и авторский коллектив редакции. Тему детально обсуждали с депутатами Тюменской областной Думы, с руководителями крупных предприятий региона, представителями науки, спорта, культуры.

«Наставничество» - один из наиболее успешных социально-трудовых проектов советского периода. По словам Владимира Сипетина, в современных экономических отношениях это направление пытается прорасти новым содержанием.

- Каждый из интервьюируемых, высказывая свое мнение о развитии трудовых отношений на конкретном предприятии, подчеркивал значимость наставничества как важного элемента формирования отношений в семье, обществе, трудовом коллективе, - отметил Владимир Николаевич.

Подробности о проекте и материалы на тему наставничества можно ознакомиться на сайте издания.

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