2018-12-11T15:27:42+03:00
Общество

Александр Моор: все дети, нуждающиеся в заботе государства, получат новогодние подарки

Их выдача начнётся во второй половине декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: все дети, нуждающиеся в заботе государства, получат новогодние подаркиАлександр Моор: все дети, нуждающиеся в заботе государства, получат новогодние подаркиФото: pixabay.com
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Губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что все дети, которые нуждаются в заботе государства, получат новогодние подарки. Об этом глава региона рассказал во время прямой линии в социальной сети «Одноклассники», отметив, что их выдача, по традиции, начнётся во второй половине декабря

- Никто подарки не отменял. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребятишки из малоимущих и многодетных семей получат подарки либо через органы соцзащиты, либо в образовательных учреждениях, - отметил Александр Моор, удивившись заданному вопросу.

В общей сложности прямой эфир с Александром Моором, который длился более часа, посмотрели более 200 тысяч человек. Губернатор ответил на вопросы об образовании, строительстве и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, а также рассказал о переселении из аварийного жилья, благоустройстве, экологии и многих других сферах жизни жителей региона.

На все вопросы, которые поступили на прямую линию с губернатором, в эфире ответить, конечно, не получилось. Однако Александр Моор заверил, что ни один из них не останется без внимания.

- Их авторы получат объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных департаментов, - подчеркнул глава региона.

В заключение онлайн-общения он поблагодарил пользователей соцсети за общение и пообещал, что подобная практика будет продолжена. Кстати, возможно, в следующий раз на связь выйдут главы городов и районов области, чтобы ответить на вопросы, поступающие из муниципалитетов.

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