2018-12-11T15:18:45+03:00
Общество

Тюменские школьники примут участие в фестивале «Я люблю науку»

Мероприятие пройдёт в школе №94
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники примут участие в фестивале «Я люблю науку»Тюменские школьники примут участие в фестивале «Я люблю науку»Фото: Татьяна Коркина
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В тюменской школе №94 с 14 по 15 декабря пройдёт фестиваль для школьников, родителей и учителей «Я люблю науку», в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области ребят ждёт насыщенная и интересная программа, которая позволит узнать много нового из разных областей.

Так, например, участники увидят научное шоу «Битва наук: химия против физики», посетят блок лекций и занятий из цикла «Наглядная математика». Ученики начальных и средних классов посетят «Открытую инженерную лабораторию», своими руками сконструируют роболампу, посетят мастер-классы по программированию и интерактивные занятия по робототехнике по программе LEGO Education. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы «Механические головоломки».

Старшеклассники взрослые могут посетить лекции от профессионалов IT-сферы, посвящённые новым компетенциям и кибербезопасности. Все желающие смогут отправиться в виртуальное путешествие на крупнейший нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» в VR-очках и поработать с 3D-ручкой. Учителя посетит сессии «Демонстрационные модели и мотивация на уроке математики» и «Установление межпредметных взаимосвязей в проектной работе с платформой LEGO Education».

В числе преподавателей и учёных, которые представят программу: руководитель лаборатории математики московского Политехнического музея Евгений Ширяев, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Интерфакс» Евгений Климов, разработчик головоломок и игр с ними, преподаватель «Новой школы» (Москва) Кирилл Гребнев, а также преподаватели клуба «Геккон» и школы программирования «Алгоритмика».

Мероприятие проходит при поддержке СИБУРа и департамента образования и науки Тюменской области. Участие в программе фестиваля бесплатное.

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