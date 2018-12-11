2018-12-11T15:11:26+03:00
Общество

Юные тюменские математики участвуют в турнире «Кубок памяти А.Н. Колмогорова»

Мероприятие проходит в Казани
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юные тюменские математики участвуют в турнире «Кубок памяти А.Н. Колмогорова»Юные тюменские математики участвуют в турнире «Кубок памяти А.Н. Колмогорова»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменские ученики областной физико-математической школы принимают участие в XXII Международном математическом турнире старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова», который проходит с 7 по 14 декабря в столице Татарстана, Казани. Математический турнир проводится ежегодно с 1997 года и собирает на своей площадке сильнейших ребят из России и зарубежных стран. Для более интересных игр, участников делят на группы по возрастам и на лиги по уровню подготовленности.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, основу турнира составляют математические бои, которые проходят с 9 по 13 декабря. Помимо всего прочего, участники должны продемонстрировать свои знания в командной и личной олимпиаде и интеллектуальных играх. Бонусом станет посещение культурных и спортивных мероприятий.

В жюри Кубка памяти А.Н. Колмогорова входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, а также члены методической комиссии Всероссийской математической олимпиады школьников.

Отметим, что Международный математический турнир был задуман как продолжение Уральских турниров для учеников 9-11 классов. По своему масштабу и значению фактически стал открытым командным первенством России: в X Кубке (Всеволожск Ленинградской обл., 1-8 декабря 2006) участвовали 58 команд. Около 350 участников представляли 46 городов России, Казахстана, Украины и Литвы.

Узнать подробности о Турнире, посмотреть материалы прошедших турниров и оценить их сложность могут все желающие на официальном сайте проекта.

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