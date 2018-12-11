2018-12-11T15:11:00+03:00
Общество

Прокуратура Тюмени помогла инвалиду получить компенсацию за переезд с Ямала

С выплатой денег тянул ПФР
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура Тюмени помогла инвалиду второй группы получить более 10 тысяч рублей денежной компенсации за переезд из Салехарда в Тюмень на постонное жительства.

Мужчина в августе обратился за компенсацией после выезда с Крайнего Севера, но в Управление ПФР в Тюмени, но его записали только на октябрь, а в октябре из-за отсутствия необходимых справок документы не приняли. К концу месяца ему удалось собрать весь пакет документов, но денег так и не дождался, поэтому в ноябре с жалобой обратился в прокуратуру. Была организована проверка она подтвердила нарушения.

В адрес начальника городского Управления ПФР было внесено представление об устранении нарушений закона. На днях инвалиду перечислена вся сумма, сообщили в областной прокуратуре

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