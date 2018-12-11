2018-12-11T15:11:00+03:00
Общество

Прокуратура Тюмени помогла инвалиду получить компенсацию за переезд с Ямала

С выплатой денег тянул ПФР
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Тюмени помогла инвалиду второй группы получить более 10 тысяч рублей денежной компенсации за переезд из Салехарда в Тюмень на постонное жительства.

Мужчина в августе обратился за компенсацией после выезда с Крайнего Севера, но в Управление ПФР в Тюмени, но его записали только на октябрь, а в октябре из-за отсутствия необходимых справок документы не приняли. К концу месяца ему удалось собрать весь пакет документов, но денег так и не дождался, поэтому в ноябре с жалобой обратился в прокуратуру. Была организована проверка она подтвердила нарушения.

В адрес начальника городского Управления ПФР было внесено представление об устранении нарушений закона. На днях инвалиду перечислена вся сумма, сообщили в областной прокуратуре

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание