Тюменские предприятия будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» оборудование и детали

11 Дек. 15:03 2018-12-11T15:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Детали под стальные трубопроводы, кабельную продукцию, крепёжные элементы и другие материалы для строящегося комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске будут поставлять тюменские предприятия. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в ноябре 2018 было заключено сразу 30 контрактов с 11-ю предприятиями региона.

В числе поставщиков такие компании, как ООО «Ангар», ООО «Горэлтех», ООО «КАТ ЛТД», ООО «ТД САЗ», ООО «Луис +Западная Сибирь». Они будут поставлять поставят детали под стальные трубопроводы, кабельную продукцию, крепежные элементы и другие материалы для объектов общезаводского хозяйства и технологических установок. Другие российские мероприятия, по итогам ноябрьских сделок, будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» компьютерную технику, пожарное и технологическое оборудование, металлопрокат.

Фирма ТК «Афина» (Екатеринбург), ООО «Металлоцентр Лидер-М» (Москва), ООО «Интеко» (Тула) обеспечат тобольскую площадку деталями для трубопроводоа и трубными изделиями. ЗАО «Полимерпром» (Нижний Новгород) и ООО «Полипластик Урал» (Тюмень) поставят полиэтиленовые комплектующие, а ООО «Томсккабель», ООО «НЕД-Пермь», ООО «ТЭС» (Ростов-на-Дону) заключили сделки по поставке кабельной продукции. Всё оборудование и стройматериалы по договорам ноября будет поставляться до февраля 2019 года.

Напомним, в Тобольске продолжается строительство «ЗапСибНефтеХима», в котором участвуют более сотни российских подрядчиков и поставщиков оборудования из 35 российских регионов, в т.ч. из Тюменской области. Работы ведутся с опережением графика.