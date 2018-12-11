2018-12-11T15:03:27+03:00
Экономика

Тюменские предприятия будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» оборудование и детали

В ноябре 2018 было заключено сразу 30 контрактов с 11-ю предприятиями региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские предприятия будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» оборудование и деталиТюменские предприятия будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» оборудование и деталиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Детали под стальные трубопроводы, кабельную продукцию, крепёжные элементы и другие материалы для строящегося комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске будут поставлять тюменские предприятия. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в ноябре 2018 было заключено сразу 30 контрактов с 11-ю предприятиями региона.

В числе поставщиков такие компании, как ООО «Ангар», ООО «Горэлтех», ООО «КАТ ЛТД», ООО «ТД САЗ», ООО «Луис +Западная Сибирь». Они будут поставлять поставят детали под стальные трубопроводы, кабельную продукцию, крепежные элементы и другие материалы для объектов общезаводского хозяйства и технологических установок. Другие российские мероприятия, по итогам ноябрьских сделок, будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» компьютерную технику, пожарное и технологическое оборудование, металлопрокат.

Фирма ТК «Афина» (Екатеринбург), ООО «Металлоцентр Лидер-М» (Москва), ООО «Интеко» (Тула) обеспечат тобольскую площадку деталями для трубопроводоа и трубными изделиями. ЗАО «Полимерпром» (Нижний Новгород) и ООО «Полипластик Урал» (Тюмень) поставят полиэтиленовые комплектующие, а ООО «Томсккабель», ООО «НЕД-Пермь», ООО «ТЭС» (Ростов-на-Дону) заключили сделки по поставке кабельной продукции. Всё оборудование и стройматериалы по договорам ноября будет поставляться до февраля 2019 года.

Напомним, в Тобольске продолжается строительство «ЗапСибНефтеХима», в котором участвуют более сотни российских подрядчиков и поставщиков оборудования из 35 российских регионов, в т.ч. из Тюменской области. Работы ведутся с опережением графика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание