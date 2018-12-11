2018-12-11T14:54:31+03:00
Экономика

На Ишимской кондитерской фабрике готовятся к монтажу многокомпонентной линии

Монтаж производственной линии начнётся уже в следующем году
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ишимской кондитерской фабрике готовятся к монтажу многокомпонентной линииНа Ишимской кондитерской фабрике готовятся к монтажу многокомпонентной линииФото: pixabay.com
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Ишимская кондитерская фабрика «Слада» готовится к монтажу многокомпонентной линии. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на новых площадях кондитерской фабрики в настоящее время ведутся отделочные работы: в том цехе, где производят конфеты, монтируют потолок и стены, специалисты работают над запуском системы теплоснабжения. Уже завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации, восстановлены железнодорожный тупик и кровля здания. В

Уже в начале следующего года в цехе площадью 10 тысяч квадратных метров начнётся монтаж производственной линии и продолжатся ремонтные работы в складских и административных помещениях.

Напомним, в настоящее время ишимская «Слада» производит более 1,5 тысяч тонн кондитерских изделий в месяц. Благодаря новым производственным линиям, ассортимент и объём выпускаемой продукции расширится, будет внедрено многокомпонентное производство. Решение о расширении фабрики было принято два года назад, когда екатеринбургская компания «Кондитер Профи» приобрела основные здания Ишимского машиностроительного завода площадью более 45 тыс. квадратных метров.

Стоит отметить, что поддержку проекту оказывает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что компания планирует увеличить объёмы производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий, расширить ассортимент выпускаемой продукции с ежемесячным объёмом не менее 4 тысячи тонн, освоить новые рынки сбыта и экспортировать вкусняшки в другие страны.

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