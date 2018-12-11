Тюменцы на Битве снеговиков хотят лепить сказочных персонажей и знаки зодиака

11 Дек. 14:48 2018-12-11T15:01:37+03:00

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В Гилевской роще Тюмени может появиться много снежных персонажей из Русских сказок. Зону отдыха также украсят знаки Зодиака. Лепить фигуры будут участники Битвы снеговиков. Номинации «Гороскоп-2019» и «Русская сказка» пока самые популярные среди поступивших заявок в управу Ленинского округа.

Лепить снежные фигуры на эту тему хотят команды школ и детско-юношеских центров. Всего же в Битве предусмотено пять номинаций: «Моя Тюмень», «Год театра», «Любимый мультфильм» и, как было отмечено, «Гороскоп-2019» и «Русская сказка».

- Предполагается, что в каждой номинации будут состязаться шесть команд. Если участники планируют вылепить из снега знаменитых сказочных поросят или символ года – Желтую Земляную Свинью, то им следует поторопиться с заявкой, - говорят организаторы.

Заявки принимают по адресу: ул. Мельникайте, 74, каб. 305 или по e-mall: Lao@tyumen-city.ru, InochkinaAV@tyumen-city.ru. На интересующие вопросы специалисты управы ответят по телефону 20-73-80.

Победителя Битвы ждет приз 15 тысяч рублей.

Принято считать, что лепить снеговиков необходимо только в хорошем настроении, чтобы холодной зимой они радовали нас, согревая душу.

Напомним, что в прошлом году на набережной реки Туры тюменцам удалось вылепить самую высокую, двухметровую фигуру Деда Мороза с гитарой. Тогда работа была удостоена приза зрительских симпатий.