2018-12-11T15:01:37+03:00
Общество

Тюменцы на Битве снеговиков хотят лепить сказочных персонажей и знаки зодиака

Заявки на состязания еще принимаются
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцы на Битве снеговиков хотят лепить сказочных персонажей и знаки зодиакаТюменцы на Битве снеговиков хотят лепить сказочных персонажей и знаки зодиака
Изменить размер текста:

В Гилевской роще Тюмени может появиться много снежных персонажей из Русских сказок. Зону отдыха также украсят знаки Зодиака. Лепить фигуры будут участники Битвы снеговиков. Номинации «Гороскоп-2019» и «Русская сказка» пока самые популярные среди поступивших заявок в управу Ленинского округа.

Лепить снежные фигуры на эту тему хотят команды школ и детско-юношеских центров. Всего же в Битве предусмотено пять номинаций: «Моя Тюмень», «Год театра», «Любимый мультфильм» и, как было отмечено, «Гороскоп-2019» и «Русская сказка».

- Предполагается, что в каждой номинации будут состязаться шесть команд. Если участники планируют вылепить из снега знаменитых сказочных поросят или символ года – Желтую Земляную Свинью, то им следует поторопиться с заявкой, - говорят организаторы.

Заявки принимают по адресу: ул. Мельникайте, 74, каб. 305 или по e-mall: Lao@tyumen-city.ru, InochkinaAV@tyumen-city.ru. На интересующие вопросы специалисты управы ответят по телефону 20-73-80.

Победителя Битвы ждет приз 15 тысяч рублей.

Принято считать, что лепить снеговиков необходимо только в хорошем настроении, чтобы холодной зимой они радовали нас, согревая душу.

Напомним, что в прошлом году на набережной реки Туры тюменцам удалось вылепить самую высокую, двухметровую фигуру Деда Мороза с гитарой. Тогда работа была удостоена приза зрительских симпатий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор: все дети, нуждающиеся в заботе государства, получат новогодние подарки
Тюменские школьники примут участие в фестивале «Я люблю науку»
Юные тюменские математики участвуют в турнире «Кубок памяти А.Н. Колмогорова»
Прокуратура Тюмени помогла инвалиду получить компенсацию за переезд с Ямала
Тюменские предприятия будут поставлять на «ЗапСибНефтехим» оборудование и детали
На Ишимской кондитерской фабрике готовятся к монтажу многокомпонентной линии
В Тюменской области создадут нефтехимический промышленный кластер
Александр Моор рассказал о сроках строительства школ и детсадов в прямом эфире «Одноклассников»
Трансформаторы «Профотек» установлены на цифровой подстанции «Уват» АО «Транснефть — Сибирь»
В лесах Тюменской области уже состоялось 92 "предновогодних" рейда
В Тюмени открывают новую уличную выставку
Тюменские волонтеры участвуют во Всероссийском съезде «Добросъезд»
Житель Тюмени до полусмерти избил бывшую супругу
Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные
В тюменском садике детей кормили некачественными крупами
В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплю
"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево
Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с другой стороны
На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины