2018-12-11T14:45:17+03:00
Экономика

В Тюменской области создадут нефтехимический промышленный кластер

Он объединит действующих и потенциальных переработчиков нефтехимической продукции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области создадут нефтехимический промышленный кластерВ Тюменской области создадут нефтехимический промышленный кластерФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени на минувшей неделе прошло совещание по вопросу создания нефтехимического промышленного кластера Тюменской области. Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, этот кластер призван объединить поставщиков и подрядчиков компании «СИБУР», а также действующих и потенциальных переработчиков нефтехимической продукции, которую производят предприятия Тобольской промышленной площадки.

Кроме того, в рамках кластера планируется развивать кооперацию, освоение инвестиционных ниш, получение субсидий Минпромторга России и оказание иных мер государственной поддержки. Всех потенциальных участников кластеров заслушали; уже создана рабочая группа, которая будет вырабатывать дальнейшие действия по структурированию кластера и консолидации участников, определены и перспективные совместные проекты для реализации проектов.

Компании, которые заинтересованы в участии в нефтехимическом промышленном кластере, могут обратиться в департамент инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства Тюменской области. Ответственное лицо – заведующая сектором импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности Ахметова Юлия Павловна, тел. (3452) 426-557, AhmetovaYUP@72to.ru.

Напомним, четыре года назад ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» было установлено определение промышленного кластера и предусмотрена возможность применения в отношении них мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Условием предоставления поддержки выступает создание специализированной организации, которая осуществляет сопровождение развития кластера и подтверждает его соответствия требованиям, установленным Правительством РФ.

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