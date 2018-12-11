Александр Моор рассказал о сроках строительства школ и детсадов в прямом эфире «Одноклассников»

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-11T14:36:28+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с жителями региона в прямом эфире социальной сети «Одноклассники». Онлайн-линия с главой региона продолжалась минувшим вечером, 10 декабря, более часа, а его зрителями стали более 200 тысяч (!) человек. Александр Моор ответил на вопросы об образовании, строительстве и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из аварийного жилья и о многом другом.

Так, глава региона рассказал о строительстве детского сада и школы в 15-м микрорайоне Тобольска, которые появятся в декабре 2019 года.

- Жительница Тобольска интересуется перспективами строительства и сроками ввода в эксплуатацию школы и детского сада в 15-м микрорайоне города. Возведение этих объектов уже началось. На строительстве детского сада на 550 мест произведена забивка свай. Продолжается и строительство школы на 1 тысячу 200 учебных мест, начатое в июне 2018 года - там идет кладка цокольного этажа, - рассказал Александр Моор.

Тюменская школа в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова примет первых учеников 1 сентября 2019 года. Для того, чтобы записать туда детей, после 1 февраля 2019 года необходимо обратиться в школу №65, расположенную по адресу ул. Широтная, 116.

Кроме того, Александр Моор рассказал о вводе в эксплуатацию детского сада на 150 мест в селе Исетское в декабре 2019 года. Проектно-сметная документация уже разработана, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Контракт с ним заключат в первом квартале 2019 года.

К слову, теме образования было посвящено больше всего вопросов. Александр Моор отметил, что все обращения, не прозвучавшие в прямом эфире, не останутся без внимания.