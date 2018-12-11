В лесах Тюменской области уже состоялось 92 "предновогодних" рейда

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-11T13:42:29+03:00

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В лесах Тюменской области пока не выявлено ни одного браконьера, срубившего хвойных молодых деревьев. С 4 декабря совершено уже 92 рейда, в которых участвуют сотрудники регионального департамента лесного комплекса, ГКУ «Тюменьлес» и полицейские.

Охрана лесов взята под особый контроль в преддвернии Нового года для сохранения хвойного молодняка, лесных культур и плантаций, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства.

Патрулирование организовано во всех 22 лесничествах вблизи транспортных развязок и федеральных трасс. Дежурство проходит также на передвижных и стационарных постах. Мероприятия проходят Тюменской области.

Проверки совмещены с контролем соблюдения требований лесного законодательства РФ при транспортировке древесины. Основная цель — это пресечение незаконного оборота древесины с использованием системы ЛесЕГАИС.

Департамент лесного комплекса напоминает, что самовольная рубка, повреждение лесных насаждений или выкапывание в лесах деревьев и кустарников запрещена законом и наказывается штрафом: для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Если ущерб лесному фонду превысит 5 тыс. рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность или штраф от 1,5 млн рублей.