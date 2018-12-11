2018-12-11T14:30:48+03:00
Звезды

В Тюмени открывают новую уличную выставку

Экспозиция будет посвящена театральной жизни города
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новая уличная экспозиция «Театральные истории: от юбилея к юбилею» откроется на Городской площади Тюмени 12 декабря. Это предновогодний подаркок жителям областной столицы. Экспозиция посвящена Году театров, которым станет 2019 год и обещает быть популярным местом для познавательных прогулок в праздники.

В основе выставки – фотографии по истории тюменских театров. Одна часть посвящена моментам из жизни Тюменского Большого драмтеатра со дня его зарождения. Вторая -рассказывает 25-летнюю историю Молодежного театра «Ангажемент».

Уличная выставка – это не только собрание уникальных фотографий на 24 планшетах, это еще и возможность узнать что-то новое. Каждая фотография снабжена QR-кодом, с помощью которого можно услышать историческую информацию о городских театрах, сведения о знаменитых актерах, режиссерах и театральных постановках, а также отзывы зрителей о просмотренных спектаклях.

Открытие выставки состоится в 11.30 часов. В этот день воль фотографий будут гулять герои тюменских спектаклей «Морозко» и «Вечера на хуторе близь Диканьки» и предлагая прохожим сфотографироваться на память.

Отметим, что учредителем выставки выступил городской департамент культуры, а организовала Централизованная городская библиотечная система.

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