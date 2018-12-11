Тюменские волонтеры участвуют во Всероссийском съезде «Добросъезд»

11 Дек. 11:43 2018-12-11T11:45:31+03:00

Они будут обмениваться опытом и учиться поддерживать других добровольцев

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Тюменцы принимают участие во Всероссийском съезде руководителей волонтерских объединений «Добросъезд». На него приехали представители 50 регионов России, они подводят итоги Года волонтера и определяют планы на предстоящий год.

Съезд проходит в поселке Эльбрус Кабардино-Балкарии. От Тюменской области в заседаниях участвует руководитель координационного Центра развития добровольчества региона Елена Темнякова.

«Добросъезд» продлится до 10 декабря. Участники обменяются опытом, а также побывают на семинарах по обучению организаторским навыкам и созданию системы поддержки добровольчества через форсайт-сессии, а также имитационные и модельные игры.

Напомним, в Тюменской области волонтерское движение очень популярно. Оно развивается по четырнадцати направлениям и охватывают самые разные сферы жизни. Общественной работой занимаются более 105 тысяч тюменцев.

Например, на базе Областного геронтологического центра действует ресурсный центр «серебряных» волонтеров. Областной патриотический центр стал ресурсным для «Волонтеров Победы», Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий активно использует волонтеров на соревнованиях. Государственный медицинский университет координирует работу волонтеров – медиков. Региональный клуб молодых людей с особенностями здоровья «Горизонт» аккумулирует работу инклюзивного добровольчества. Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" поддерживает экологов-волонтеров.

В 2018 году в регионе было поддержано более 90 добровольческих проектов. На их реализацию выделено более шести миллионов рублей. Координирует всю работу добровольцев Координационный ресурсный центр развития добровольческого движения в Тюменской области Дворца творчества и спорта «Пионер».