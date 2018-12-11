2018-12-11T10:29:32+03:00
Происшествия

Житель Тюмени до полусмерти избил бывшую супругу

Женщину на скорой увезли в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Избил до полусмерти. Житель Тюмени избил свою бывшую жену до потери сознания. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Инцидент произошел к доме по улице Николая Чаплина. Экс-супруги поссорились, когда мужчина пришел домой пьяным и начал провоцировать женщину на конфликт. После взаимных оскорблений тюменец стал агрессивным, повалил бывшую жену на пол и начал бить по голове. После того как женщина потеряла сознание, он покинул квартиру и скрылся в неизвестном направлении. В это время в квартире была подруга семьи, она вызвала хозяйке бригаду скорой помощи.

Полицейские нашли и задержали драчуна. Им оказался безработный 26-летний местный житель. На него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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