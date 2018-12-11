Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные

11 Дек. 10:16 2018-12-11T10:18:33+03:00

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20 декабря тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны: в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева. «Управление сложными подчиненными» – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты.

Максим Батырев – известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бизнес-бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана».

Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.

Максим Батырев провел более 400 мастер-классов, которые посетили 75 000 участников: топ-менеджеры, собственники, руководители всех уровней. Мастер-класс «Управление сложными подчиненными», прошедший в других городах, собирает рекордное количество участников, поскольку тема эффективного управления актуальна для каждого руководителя.

«Я могу гарантировать, что за все время проведения мастер-класса ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы, которые я разбираю, до боли знакомы каждому нашему управленцу. Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров по управлению персоналом», – отмечает Максим Батырев.

Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники смогут получить персональную подпись книги.

Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг),10:00 – 18:00

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк

Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru

Количество мест на событие ограничено.

Организатор: Корпорация «Бизнес-Мастер»