2018-12-11T10:18:33+03:00
Общество

Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные

Поделиться:
На мастер-классе пройдет розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности»На мастер-классе пройдет розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности»
Изменить размер текста:

20 декабря тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны: в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева. «Управление сложными подчиненными» – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты.

Максим Батырев – известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бизнес-бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана».

Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.

Максим Батырев провел более 400 мастер-классов, которые посетили 75 000 участников: топ-менеджеры, собственники, руководители всех уровней. Мастер-класс «Управление сложными подчиненными», прошедший в других городах, собирает рекордное количество участников, поскольку тема эффективного управления актуальна для каждого руководителя.

«Я могу гарантировать, что за все время проведения мастер-класса ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы, которые я разбираю, до боли знакомы каждому нашему управленцу. Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров по управлению персоналом», – отмечает Максим Батырев.

Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники смогут получить персональную подпись книги.

Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг),10:00 – 18:00

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк

Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru

Количество мест на событие ограничено.

Организатор: Корпорация «Бизнес-Мастер»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предновогодний подарок: в Тюмени открывают новую уличную выставку
Тюменские волонтеры участвуют во Всероссийском съезде «Добросъезд»
Житель Тюмени до полусмерти избил бывшую супругу
В тюменском садике детей кормили некачественными крупами
В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплю
"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево
Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с другой стороны
На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины
Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий рабочих мест
На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться
Погода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеет
Воспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнований
В Тюмени состоялся юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба»
В Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школах
В Тюмени пройдёт I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем»
«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара
Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскрининги
Тюменским предпринимателям расскажут, как перейти на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий»
Делегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в Челябинске
Губернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам
Под Тюменью остановлена машина с 50 тысячами дозами наркотика
Врачи спасли 9-летнего мальчика с ожогом глаза
Спасатели поймали змею в одном из домов Заводоуковска
Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты "Миссис Земной Шар"
Тюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС
В Ишиме 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 3-го этажа
В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездом
Житель Тюменской области избил свою жену журнальным столиком