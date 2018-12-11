2018-12-11T09:41:26+03:00
Общество

В тюменском садике детей кормили некачественными крупами

Крупы были с истекшим сроком годности или не соответствовали требованиям качества
Маргарита КАЛИНКИНА
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В тюменском садике детей кормили некачественными крупамиВ тюменском садике детей кормили некачественными крупамиФото: Ольга Крыльцова
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В тюменском детском саду выявлены некачественные крупы. В частности, для приготовления пищи детям использовались овсяные хлопья с истекшим сроком годности. Также в обороте выявлены крупы без маркировки. А ячменная, ячневая крупы и пшеничная «Полтавская», не соответствовали требованиям нормативных документов по качеству.

Нарушения выявлены инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре в ходе плановой проверки одного из дошкольных учреждений Тюмени.

По фактам выявленных нарушений виновные привлечены к административной ответственности на основании ст. 7.18 КоАП РФ.Садику выдано предписание уничтожить некачественные продукты. Заведующему также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.

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