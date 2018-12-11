В тюменском садике детей кормили некачественными крупами
В тюменском детском саду выявлены некачественные крупы. В частности, для приготовления пищи детям использовались овсяные хлопья с истекшим сроком годности. Также в обороте выявлены крупы без маркировки. А ячменная, ячневая крупы и пшеничная «Полтавская», не соответствовали требованиям нормативных документов по качеству.
Нарушения выявлены инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре в ходе плановой проверки одного из дошкольных учреждений Тюмени.
По фактам выявленных нарушений виновные привлечены к административной ответственности на основании ст. 7.18 КоАП РФ.Садику выдано предписание уничтожить некачественные продукты. Заведующему также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.