2018-12-11T09:24:42+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплю

При себе он имел более 500 грамм наркотика
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплюВ Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплюФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Мужчину с более 500 граммами марихуаны задержали недалеко от торгового центра в Тюмени. О подозрительном человеке в поле рядом с торговым предприятием в полицию сообщил бдительный охранник.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал тюменца. У 35-летнего безработного обнаружено два полимерных пакета с веществом, которое эксперты определили как растительный наркотик марихуана. Он собирал коноплю для личного употребления. Выяснилось также, что мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

Сейчас он задержан, на него заведено уголовное дело на основании части 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание