В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплю

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-11T09:24:42+03:00

При себе он имел более 500 грамм наркотика

Изменить размер текста: A A

Мужчину с более 500 граммами марихуаны задержали недалеко от торгового центра в Тюмени. О подозрительном человеке в поле рядом с торговым предприятием в полицию сообщил бдительный охранник.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал тюменца. У 35-летнего безработного обнаружено два полимерных пакета с веществом, которое эксперты определили как растительный наркотик марихуана. Он собирал коноплю для личного употребления. Выяснилось также, что мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

Сейчас он задержан, на него заведено уголовное дело на основании части 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.