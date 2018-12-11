2018-12-11T09:24:42+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплю

При себе он имел более 500 грамм наркотика
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплюВ Тюмени задержали мужчину, собирающего в снегу коноплюФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Мужчину с более 500 граммами марихуаны задержали недалеко от торгового центра в Тюмени. О подозрительном человеке в поле рядом с торговым предприятием в полицию сообщил бдительный охранник.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал тюменца. У 35-летнего безработного обнаружено два полимерных пакета с веществом, которое эксперты определили как растительный наркотик марихуана. Он собирал коноплю для личного употребления. Выяснилось также, что мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

Сейчас он задержан, на него заведено уголовное дело на основании части 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предновогодний подарок: в Тюмени открывают новую уличную выставку
Тюменские волонтеры участвуют во Всероссийском съезде «Добросъезд»
Житель Тюмени до полусмерти избил бывшую супругу
Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные
В тюменском садике детей кормили некачественными крупами
"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево
Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с другой стороны
На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины
Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий рабочих мест
На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться
Погода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеет
Воспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнований
В Тюмени состоялся юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба»
В Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школах
В Тюмени пройдёт I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем»
«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара
Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскрининги
Тюменским предпринимателям расскажут, как перейти на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий»
Делегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в Челябинске
Губернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам
Под Тюменью остановлена машина с 50 тысячами дозами наркотика
Врачи спасли 9-летнего мальчика с ожогом глаза
Спасатели поймали змею в одном из домов Заводоуковска
Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты "Миссис Земной Шар"
Тюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС
В Ишиме 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 3-го этажа
В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездом
Житель Тюменской области избил свою жену журнальным столиком