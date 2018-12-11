2018-12-11T11:51:46+03:00
Происшествия

"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево

Пострадал 5-летний пассажир малолитражки
Марина АНТОНОВА
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"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и деревоФото: Ольга Крыльцова
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Легковой автомобиль "Деу Матиз" протаранил дерево у перекрестка улиц Пархоменко и 9-января. Дорожная авария произошла в 18.10 накануне, 10 декабря. В результате очень пострадала машина. В социальных сетях горожане рассказали, что автомобиль был сильно помят, а рядом работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что в данном ДТП пострадали 47-летний водитель и его 5-летний пассажир. Обоих каретой скорой помощи увезли в ОКБ №2.

- У ребенка диагностированы множественные ссадины лица, после оказания необходимой помощи он направлен на амбулаторное наблюдение. Мужчина госпитализирован с тяжёлой сочетанной травмой в реанимацию, ему оказывается весь комплекс необходимой медицинской помощи, - добавила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что водитель южнокорейской легковушки нарушил очередность проезда перекрестка и не уступил дорогу "Ленд Роверу". После удара с внедорожником малолитражку отбросило на обочину, где стояло дерево.

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