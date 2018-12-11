2018-12-11T08:35:08+03:00
Общество

Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с другой стороны

Девушка показала свое новое произведение, украсив эротичным фото
Марина АНТОНОВА
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Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с новой стороны. Фото: Playboy RussiaОбнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с новой стороны. Фото: Playboy Russia
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Тюменская 22-летняя модель Лидия Пономарёва подтвердила свой образ Наташи Ростовой из романа «Война и мир», созданный журналом Playboy. Она написала романтические стихи и опуликовала их на своей страничка в Инстаграме. Проезведение иллюстрировано фотографией девушки в обнаженном виде. На ней лишь высокие сапоги из змеиной кожи.

К слову, многим ее подписчикам и стихи, и образ очень понравились. За сутки пост набрал более полутора тысяч лайков.

Напомним, что Лидия стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года», проводимого журналом Playboy. Ее выбрали из 12 девушек. Самой серьезной ее конкуренткой стала москвичка Инна Бонник. Перевес в сторону тюменки жюри объяснило тем, что ориентировалось не только на внешнюю красотуи количество голосов на сайте (больше всего их получила екатеринбурженка Ирина Воржева). В расчёт брали также интересные суждения и мысли девчонок, которыми они делились в своих видеоинтервью.

Время показало, что у Лидия может не только интересно рассуждать, но и слагать стихи:

Правила твоей игры так строги,

Но разберусь я в них сполна

Ты помоги понять тебя в итоге

Помоги , а дальше я сама .

Твоя душа замурована, сокрыта

От глаз чужих и даже от меня

На одеяле , ночью , приоткрытом

Ты раскроешь мне ее сполна.

Но играть с тобою в игры , я , устала,

Не желаю больше слышать похвалы

Ответь мне честно : - «я забава ?

Твоей жестокой жизненной игры ?»Тюменская 22-летняя модель Лидия Пономарёва подтвердила свой образ Наташи Ростовой из романа «Война и мир», созданный журналом Playboy. Она написала романтические стихи и опубликовала их на своей страничка в Инстаграме. Произведение иллюстрировано фотографией девушки в обнаженном виде. На ней лишь высокие сапоги из змеиной кожи.

К слову, многим ее подписчикам и стихи, и образ очень понравились. За сутки пост набрал более полутора тысяч лайков.

Напомним, что Лидия стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года», проводимого журналом Playboy. Ее выбрали из 12 девушек. Самой серьезной ее конкуренткой стала москвичка Инна Бонник. Перевес в сторону тюменки жюри объяснило тем, что ориентировалось не только на внешнюю красоту и количество голосов на сайте (больше всего их получила екатеринбурженка Ирина Воржева). В расчёт брали также интересные суждения и мысли девчонок, которыми они делились в своих видеоинтервью.

Время показало, что у Лидия может не только интересно рассуждать, но и слагать стихи:

Правила твоей игры так строги,

Но разберусь я в них сполна

Ты помоги понять тебя в итоге

Помоги , а дальше я сама .

Твоя душа замурована, сокрыта

От глаз чужих и даже от меня

На одеяле , ночью , приоткрытом

Ты раскроешь мне ее сполна.

Но играть с тобою в игры , я , устала,

Не желаю больше слышать похвалы

Ответь мне честно : - «я забава ?

Твоей жестокой жизненной игры ?»

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lidiya_geraslidiya_geras
Правила твоей игры так строги, Но разберусь я в них сполна Ты помоги понять тебя в итоге Помоги , а дальше я сама . Твоя душа замурована, сокрыта От глаз чужих и даже от меня На одеяле , ночью , приоткрытом Ты раскроешь мне ее сполна. Но играть с тобою в игры , я , устала, Не желаю больше слышать похвалы Ответь мне честно : - я забава ? Твоей жестокой жизненной игры ?
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