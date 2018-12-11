11 Дек. 07:18 2018-12-11T08:37:36+03:00

На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины Фото: Ольга Крыльцова

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Сразу две серьезные аварии вечером 10 декабря произошли в пригороде Тюмени на федеральной трассе Тюмень-Курган.

В 16.40 на 191 км под колеса фуры «Мерседес» попал пешеход. А в 17.35 на 192 км другая фура «Пежо» протаранила три впереди стоящие машины – «Тойоту», «Ладу» седьмой модели и «Форд».

В первом случае пешеход погиб на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что он шел по обочине проезжей части вдоль дороги навстречу движению. В темноте водитель не заметил человека. Документов при себе мужчина не имел, поэтому личность его еще устанавливается. На вид ему было 30-35 лет.

Во втором случае столкновение произошло из-за отказа тормозов у большегруза. В результате этой аварии пострадали 34-летний водитель и 29-летний пассажир «Тойоты».