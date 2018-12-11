2018-12-11T07:21:24+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины

Один погибший, двое ранены
Марина АНТОНОВА
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На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машиныНа трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машиныФото: Ольга Крыльцова
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Сразу две серьезные аварии вечером 10 декабря произошли в пригороде Тюмени на федеральной трассе Тюмень-Курган.

В 16.40 на 191 км под колеса фуры «Мерседес» попал пешеход. А в 17.35 на 192 км другая фура протаранила три впередистоящие машины – «Тойоту», «Ладу» седьмой модели и «Форд».

В первом случае пешеход погиб на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что он шел по проезжей части вдоль дороги навстречу движению. Документов при себе мужчина не имел, поэтому личность его еще устанавливается. На вид мужчине было 30-35 лет.

Во втором случае столкновение произошло из-за отказа тормозов у большегруза. В результате этой аварии пострадали 34-летний водитель и 29-летний пассажир «Тойоты».

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