2018-12-10T21:51:49+03:00
Спорт

Воспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнований

В их числе - Даниил Очетов, Вероника Бакиева и Егор Брагин
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Воспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнованийВоспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнованийФото: Татьяна Коркина
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Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Даниил Очетов, Вероника Бакиева и Егор Брагин показали великолепные результаты на дистанции 700 метров классическим стилем на соревнованиях по лыжным гонкам. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, состязания прошли в рамках Международных детских игр на призы олимпийских чемпионов «XI Кубок Александра Попова».

Сначала лучших спринтеров определили лыжники старшего возраста. Среди девушек первое место заняла тюменка Вероника Бакиева. По её словам, на победу ей пришлось потратить много сил, тем более, чтобы пройти в финал, нужно было трижды победить в забегах.

- Да и потом пришлось побороться за первое место. Когда мы приближались к финишной черте, я подумала, что слишком долго и упорно тренировалась, чтобы отступать, и решила терпеть до конца. В таком формате гонок участвовала впервые. Было непривычно, но мне очень понравилось, - поведала Вероника Бакиева.

Егор Брагин из тюменец в категории «юноши» занял третье место, а золото досталось уроженцу Златоуста Челябинской области Дмитрий Иванов. Ещё один тюменец Даниил Очетов стал лучшим среди юношей по итогам двух дней. Как рассказал сам парень, соревнования прошли на высоком уровне.

- Впечатления превосходные. Мне довелось впервые выступить на международном уровне, я старался. Получил много опыта, увидел своих кумиров! Первый день прошёл лучше, было приятно выиграть, во второй день было тяжелее, - отметил он.

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