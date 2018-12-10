2018-12-10T21:24:40+03:00
Звезды

В Тюмени состоялся юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба»

В этом году он отметил 10 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тюменская филармонияФото: Тюменская филармония
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В ДК «Нефтяник» на минувших выходных состоялся юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба» им. В.Н. Виткалова, который в 2018 году отметил своё десятилетия. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, уже пять лет коллектив носит имя его создателя – Виктора Никитовича Виткалова, который завещал своим музыкантам свою любовь к искусству джаза.

Участниками концерта стали лучшие артисты Тюменской области: Инга Лударева, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Сергей Дьяконов-Дьяченков, Мансур Кабиров, Михаил Шепеленко; Государственный ансамбль танца «Зори Тюмени», команда «Формэйшн Вера», вокал-группа «Санрайз», вокальный ансамбль «ПараФраз», вокальная группа «Фокус». Специальными гостями стали: артист Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Денис Попов (труба) и Заслуженная артистка России Вероника Думпе, которая исполняет сложнейшие сопрановые партии и популярные классические вокальные композиции.

- Программа концерта - это своего рода «момент истины» для его участников: возможность обратиться к любимому репертуару, выступить в ансамбле как с новыми для себя солистами - приглашенными гостями из Москвы, - так и с традиционными творческими партнерами, проверенными совместными выступлениями на многочисленных площадках города и области, - сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Оркестр «Золотая труба» не раз удивлял своих поклонников способностью исполнять музыку самых разных музыкальных направлений. Не стала исключением и юбилейная программа.

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