2018-12-10T21:08:39+03:00
Общество

В Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школах

По мнению Алексея Райдера, это действенная мера
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школахВ Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школахФото: Татьяна Коркина
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Главный акцент в общеобразовательных учреждениях в технологии раннего выявления наркомании сделан на визуальный контакт педагога с детьми. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, в Тюменской области даже отработан алгоритм. Так, при любом подозрительном факте педагог передаёт информацию в медицинский кабинет образовательного учреждения, и, при необходимости, вызывает бригаду скорой помощи. Потом «подозреваемого» ожидает поездка в наркодиспансер.

- Это действенная мера, так ребенок гораздо быстрее понимает, что все серьезно, даже если он просто решил попробовать. А такие случаи имеют место, - отмечает Алексей Райдер.

С начала 2018 года социально-психологическое тестирование прошли 96 тысяч подростков. Это ученики с 7 по 11 классы, учащиеся колледжей, первокурсники вузов. По мнению Райдера, это исследование достаточно эффективно.

- Методика показывает, проявляет ли интерес к этой теме подросток, есть ли у него психологическая склонность к употреблению наркотиков. После тестирования молодые люди, отнесенные к группе риска, проходят профилактические медосмотры для раннего выявления зависимости, - рассказал он.

Всего же за 10 месяцев 2018 года число зарегистрированных наркопреступлений в Тюменской области снизилось на 28%. От отравления наркотическими и психотропными веществами скончались 52 человека. Около 85% всех выявленных преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков в Интернете, только в этом году заблокировано около тысячи сайтов, связанных с рекламой и распространением зелья.

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