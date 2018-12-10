2018-12-10T20:25:17+03:00
Звезды

В Тюмени пройдёт I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем»

Мероприятие зарождалось три года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: FacebookФото: Facebook
Изменить размер текста:

В синем зале тюменского ДК «Строитель» 22 декабря состоится I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем», что в переводе с чувашского означает «Искра». Мероприятие пройдет при поддержке департамента культуры Тюменской области, Комитета по делам национальностей Тюменской области, депутата Тюменской областной думы фракции ЛДПР А.Н. Зайцева, Дворца национальных культур «Строитель». Идейным вдохновителем фестиваля является ассоциация местных чувашей «Т ван».

По словам руководителя ассоциации Ираиды Масловой, фестиваль зарождался три года, и теперь к проведению фестиваля готовы. За эти годы были накоплены многочисленные пожелания родителей и общественности, и теперь конкурс должен пройти на славу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в течение трёх дней в Центре культуры коренных малочисленных народов «Кедр» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1) прошли дни открытых дверей. Гостям представили выставку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Северные узоры», презентовали изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей, шитье бисером, скульптурные миниатюры из кости, предметы из дерева и бересты и многое другое. Здесь же прошли мастер-классы по созданию хантыйских традиционных орнаментов, изготовлению ненецких оберегов, плетению украшений из бисера.

Также в Тюменской области 8 декабря прошли и Дни молдавской культуры, которые пройдут в Тюменском государственном институте культуры. Тюменцев и гостей города в этот день ждало много чего интересного. Например, здесь распахнуло двери молдавское подворье Casa Mare.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание