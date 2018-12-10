В Тюмени пройдёт I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем»

СЕГОДНЯ 20:25 2018-12-10T20:25:17+03:00

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В синем зале тюменского ДК «Строитель» 22 декабря состоится I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем», что в переводе с чувашского означает «Искра». Мероприятие пройдет при поддержке департамента культуры Тюменской области, Комитета по делам национальностей Тюменской области, депутата Тюменской областной думы фракции ЛДПР А.Н. Зайцева, Дворца национальных культур «Строитель». Идейным вдохновителем фестиваля является ассоциация местных чувашей «Т ван».

По словам руководителя ассоциации Ираиды Масловой, фестиваль зарождался три года, и теперь к проведению фестиваля готовы. За эти годы были накоплены многочисленные пожелания родителей и общественности, и теперь конкурс должен пройти на славу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в течение трёх дней в Центре культуры коренных малочисленных народов «Кедр» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1) прошли дни открытых дверей. Гостям представили выставку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Северные узоры», презентовали изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей, шитье бисером, скульптурные миниатюры из кости, предметы из дерева и бересты и многое другое. Здесь же прошли мастер-классы по созданию хантыйских традиционных орнаментов, изготовлению ненецких оберегов, плетению украшений из бисера.

Также в Тюменской области 8 декабря прошли и Дни молдавской культуры, которые пройдут в Тюменском государственном институте культуры. Тюменцев и гостей города в этот день ждало много чего интересного. Например, здесь распахнуло двери молдавское подворье Casa Mare.