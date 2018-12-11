2018-12-11T07:00:21+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий рабочих мест

Набор будут вести десять компаний
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ярмарка вакансий рабочих мест состоится сегодня, 11 декабря в Центре занятости населения Тюмени. Ищущих работу ждут с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Республики, 204в, корпус 3.

Набор персонала будут вести более десяти работодателей. Соискатели смогут пообщаться с теми из них, чьи вакансии будут им интересны, заполнят анкеты, оставят свои резюме, а кто-то из них уже в ходе мероприятия придет к предварительной договоренности о трудоустройстве.

В Центре также готовы сотрудничать с компаниями, которые ищут персонал и ждут заявок от них. Дополнительную информацию можно получить по телефону 27-36-05.

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