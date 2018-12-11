2018-12-11T07:00:21+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий рабочих мест

Набор будут вести десять компаний
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярмарка вакансий рабочих мест состоится сегодня, 11 декабря в Центре занятости населения Тюмени. Ищущих работу ждут с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Республики, 204в, корпус 3.

Набор персонала будут вести более десяти работодателей. Соискатели смогут пообщаться с теми из них, чьи вакансии будут им интересны, заполнят анкеты, оставят свои резюме, а кто-то из них уже в ходе мероприятия придет к предварительной договоренности о трудоустройстве.

В Центре также готовы сотрудничать с компаниями, которые ищут персонал и ждут заявок от них. Дополнительную информацию можно получить по телефону 27-36-05.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Дэу Матиз" в Тюмени протаранил "Ленд Ровер" и дерево
Обнаженная тюменская "Наташа Ростова" открылась с новой стороны
На трассе Тюмень-Курган одна фура сбила пешехода, а другая - три машины
На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться
Погода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеет
Воспитанники тюменской спортшколы имени Луизы Носковой вернулись призёрами с международных соревнований
В Тюмени состоялся юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба»
В Тюменской области выработан алгоритм для раннего выявления наркомании в вузах и школах
В Тюмени пройдёт I детский чувашский фольклорный фестиваль «Хёлхем»
«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара
Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскрининги
Тюменским предпринимателям расскажут, как перейти на электронную ветеринарную сертификацию в ФГИС «Меркурий»
Делегация из Тюменской области принимает участие во Всероссийской конференции в Челябинске
Губернатор Александр Моор вручил паспорта школьникам
Под Тюменью остановлена машина с 50 тысячами дозами наркотика
Врачи спасли 9-летнего мальчика с ожогом глаза
Спасатели поймали змею в одном из домов Заводоуковска
Тюменка Светлана Кузьмина стала финалисткой конкурса красоты "Миссис Земной Шар"
Тюменца поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС
В Ишиме 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 3-го этажа
В Тюменской области «Лада» столкнулась с товарным поездом
Житель Тюменской области избил свою жену журнальным столиком