2018-12-10T19:36:35+03:00
Общество

«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара

Региональный этап пройдёт с 11 по 14 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повараФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюмени с 11 по 14 декабря пройдёт региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший повар». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, конкурс состоит из двух частей – теоретической и практической.

В теоретической части повара будут проходить тесты по таким темам, как микробиология, санитария и гигиена, организация хранения и контроль запасов сырья и другим. В практический работники будут демонстрировать профессиональные навыки в условиях реального времени: они приготовят холодную закуску, тельное из рыбы с гарниром, а также десерты. Оценивать участников будут шеф-повара ведущих тюменских ресторанов и представители учреждений профессионального образования.

Закрытие конкурса пройдёт 14 декабря. Призёры получат дипломы первой, второй и третьей степени и денежное поощрение. Все конкурсанты получат памятные подарки. Призёры регионального этапа примут участие в заключительном федеральном этапе конкурса профмастерства «Славим человека труда!» УрФО представителей Тюменской области по номинации «Лучший повар», который пройдет в Курганской области в марте 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская права – Тюмень» писала о том, что в селе Покровское Ярковского района состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса». В борьбе за звание лучшего приняли участие 8 конкурсантов из «мясных» предприятий региона. Лучший результат показал обвальщик мяса АО «ПурагроУк» Алексей Цветков, который трудится в профессии уже более 18-ти лет, и осваивал профессию прямо на предприятии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание