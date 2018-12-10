2018-12-10T19:36:35+03:00
Общество

«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара

Региональный этап пройдёт с 11 по 14 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повара«Славим человека труда!»: в Тюменской области выберут лучшего повараФото: pixabay.com
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В Тюмени с 11 по 14 декабря пройдёт региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший повар». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, конкурс состоит из двух частей – теоретической и практической.

В теоретической части повара будут проходить тесты по таким темам, как микробиология, санитария и гигиена, организация хранения и контроль запасов сырья и другим. В практический работники будут демонстрировать профессиональные навыки в условиях реального времени: они приготовят холодную закуску, тельное из рыбы с гарниром, а также десерты. Оценивать участников будут шеф-повара ведущих тюменских ресторанов и представители учреждений профессионального образования.

Закрытие конкурса пройдёт 14 декабря. Призёры получат дипломы первой, второй и третьей степени и денежное поощрение. Все конкурсанты получат памятные подарки. Призёры регионального этапа примут участие в заключительном федеральном этапе конкурса профмастерства «Славим человека труда!» УрФО представителей Тюменской области по номинации «Лучший повар», который пройдет в Курганской области в марте 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская права – Тюмень» писала о том, что в селе Покровское Ярковского района состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса». В борьбе за звание лучшего приняли участие 8 конкурсантов из «мясных» предприятий региона. Лучший результат показал обвальщик мяса АО «ПурагроУк» Алексей Цветков, который трудится в профессии уже более 18-ти лет, и осваивал профессию прямо на предприятии.

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