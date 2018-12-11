11 Дек. 05:51 2018-12-11T05:51:31+03:00

На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться

Изменить размер текста: A A

На улице Комсомольской в Тюмени с 11 декабря вводится запрет на участке от улицы Немцова до улицы Первомайской.

Ограничения введены из-за того, что припаркованные автомобили вынуждали водителей выезжать на встречную полосу, из-за чего увеличивался риск возникновения аварий.

Места, запрещающие стоянку/остановку с сегодняшнего дня обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.