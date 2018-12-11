2018-12-11T05:51:31+03:00
Авто

На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться

В местах ограничений установлены соответствующие дорожные знаки
Маргарита КАЛИНКИНА
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На улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливатьсяНа улице Комсомольской в Тюмени автомобилям запретили останавливаться
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На улице Комсомольской в Тюмени с 11 декабря вводится запрет на участке от улицы Немцова до улицы Первомайской.

Ограничения введены из-за того, что припаркованные автомобили вынуждали водителей выезжать на встречную полосу, из-за чего увеличивался риск возникновения аварий.

Места, запрещающие стоянку/остановку с сегодняшнего дня обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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