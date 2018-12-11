2018-12-11T13:36:27+03:00
Общество

Погода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеет

Температура воздуха к вечеру поднимется до -15 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеетПогода 11 декабря в Тюмени: немного потеплеетФото: Ольга Крыльцова
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Вторник, 11 декабря, в Тюменской области будет немного пасмуный. Днем местами пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха составит -12 -17 градусов.

В Тюмени небо будет ясным, утром термометры покажут -23, к вечеру потеплеет до -15, ветер 2-4 м/с. В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске -25, к вечеру -18. В Ишиме -24 -22.

11 декабря отмечается Международный день гор и Международный день танго. В России это также День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. В народном календаре 11 декабря названо Сойкиным днем.

Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Она может воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой.

Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая — напротив, не нужно было ждать дохода.

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