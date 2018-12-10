2018-12-10T19:25:07+03:00
Здоровье

Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскрининги

Сегодня их существует несколько видов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскринингиИшимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскринингиФото: Татьяна Коркина
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2018 год в Ишимской областной больнице №4 был объявлен Годом борьбы с онкозаболеваниями. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за 11 месяцев всего было проведено 10 субботних акций, в которых принимали участие все поликлиники больницы. Благодаря работе этой программы у 152-х пациентов обнаружены онкозаболевания, притом что никаких жалоб люди не предъявляли.

Наибольшее количество онкозаболеваний – 39 – выявлено при проведении КТ легких. После сдачи крови на ПСА, у 33 мужчин рак предстательной железы установлен. 24 человека узнали о заболевании после прохождения фиброгастродоуденоскопии и колоноскопии. У 20 женщин рак заподозрили после прохождения маммографии, ещё 16 человек узнали об онкологии после проведенного профосмотра или диспансеризации.

Чтобы выявить рак на ранней стадии, в Тюменской области существует несколько видов онкоскринингов, доступные всем желающим по определенным критериям. В их числе: маммография для женщин; исследование крови на определение уровня простат-специфического антигена или ПСА, как его принято называть; исследование кала на скрытую кровь; дорогостоящий, но самый эффективный метод диагностики рака легкого – компьютерная томография легких; эндоскопические исследования, которые для удобства пациентов проводятся под наркозом; ультразвуковые исследования органов малого таза у женщин.

По слова главного врача ОБ №4 Дмитрия Бутова, люди неохотно идут на предварительный осмотр и сразу становятся пациентами врача-онколога.

- Все наши усилия привлечь население к прохождению профосмотров и онкоскринингов никогда не принесут ожидаемого результата, пока у граждан не появится ответственность за собственное здоровье. Установки проходить регулярное обследование, делать раз в год флюорографию должны быть у каждого на уровне подсознания, стать частью менталитета, - рассказал он.

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