2018-12-10T19:25:07+03:00
Здоровье

Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскрининги

Сегодня их существует несколько видов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Ишимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскринингиИшимские врачи напоминают о необходимости проходить онкоскринингиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

2018 год в Ишимской областной больнице №4 был объявлен Годом борьбы с онкозаболеваниями. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за 11 месяцев всего было проведено 10 субботних акций, в которых принимали участие все поликлиники больницы. Благодаря работе этой программы у 152-х пациентов обнаружены онкозаболевания, притом что никаких жалоб люди не предъявляли.

Наибольшее количество онкозаболеваний – 39 – выявлено при проведении КТ легких. После сдачи крови на ПСА, у 33 мужчин рак предстательной железы установлен. 24 человека узнали о заболевании после прохождения фиброгастродоуденоскопии и колоноскопии. У 20 женщин рак заподозрили после прохождения маммографии, ещё 16 человек узнали об онкологии после проведенного профосмотра или диспансеризации.

Чтобы выявить рак на ранней стадии, в Тюменской области существует несколько видов онкоскринингов, доступные всем желающим по определенным критериям. В их числе: маммография для женщин; исследование крови на определение уровня простат-специфического антигена или ПСА, как его принято называть; исследование кала на скрытую кровь; дорогостоящий, но самый эффективный метод диагностики рака легкого – компьютерная томография легких; эндоскопические исследования, которые для удобства пациентов проводятся под наркозом; ультразвуковые исследования органов малого таза у женщин.

По слова главного врача ОБ №4 Дмитрия Бутова, люди неохотно идут на предварительный осмотр и сразу становятся пациентами врача-онколога.

- Все наши усилия привлечь население к прохождению профосмотров и онкоскринингов никогда не принесут ожидаемого результата, пока у граждан не появится ответственность за собственное здоровье. Установки проходить регулярное обследование, делать раз в год флюорографию должны быть у каждого на уровне подсознания, стать частью менталитета, - рассказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание